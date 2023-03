Можем да наблюдаваме голям астероид, който ще премине много близо до Земята

Голям астероид, който има способността да унищожи цял град, ще премине безопасно между Земята и лунната орбита в края на тази седмица, но да засегне нито планетата ни, нито Луната, успокояват астрономите, цитирани от Асошиейтед прес.

Преминаването му на малко над 168 000 километра от Земята в събота ще даде възможност на астрономите да го изследват. Това е наполовина на разстоянието от Земята до Луната и астероидът ще може да се наблюдава с бинокли и малки телескопи, допълва БТА.

Подобно приближаване на подобни небесни тела не е необичайно, но от НАСА отбелязаха, че рядко се случва преминаване близо до планетата ни на толкова голяма космическа скала - не повече от веднъж на десетилетие. Според учените размерът на астероида, който се очаква да прелети край Земята, е около 40 метра на 90 метра.

Открит преди месец, астероидът 2023 DZ2 ще прелети на 515 000 километра от Луната в събота и няколко часа по-късно ще премине край Земята, над Индийския океан, със скорост от около 28 000 км/ч.

Asteroid that could wipe out a city is near, but don’t fear https://t.co/N0szaY1YVd pic.twitter.com/TszlAcZ6Xf