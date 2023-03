11-годишнo момиче изпревари по IQ Айнщайн и Хокинг

Ученичката от Манчестър Анвита Патил изкара 162 точки на теста за интелигентност на "Менса", изпреварвайки световноизвестни учени като Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг, чийто коефициент на интелигентност е 160. Това съобщи вестник "Манчестър Ивнинг Нюз", предаде БГНЕС.

Отбелязва се, че Патил, която е седмокласничка в частно девическо училище, била на 11 години, когато се е явила на теста през януари. Според публикацията тя се възпитава в академично семейство: баща ѝ работи като консултант в Националната здравна служба, а майка ѝ е докторант по математика.

