След повече от десетилетие Лив Тайлър се завръща в Marvel

Лив Тайлър се завръща в Marvel повече от десетилетие след участието си в "Невероятният Хълк".

Тайлър ще се присъедини към актьорския състав на "Капитан Америка 4", озаглавен "Капитан Америка: Нов световен ред“, съобщава „Холивуд Рипортър“, предава БГНЕС.

Liv Tyler Returning as Betty Ross in ‘Captain America: New World Order’https://t.co/FAft0op8wp