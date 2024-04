Том Холанд отново влиза в ролята на Спайдърмен

Том Холанд потвърди, че със сигурност ще се завърне за четвърта част от филмите за Спайдърмен, съобщи Daily Mail.



27-годишният актьор се превъплъти в образа на супергероя на Marvel в три филма - "Завръщане у дома" от 2017 г., "Далеч от дома" от 2019 г. и "Няма път към дома" от 2021 г.



Том се е снимал и в Капитан Америка: Гражданска война, Отмъстителите: Безкрайна война и Отмъстителите: в ролята на "приятелски настроения супергерой от квартала".



А сега Том разкри вълнуващата новина по време на участието си в Международния филмов фестивал Sands в Сейнт Андрюс, Шотландия.



"Простият отговор е, че винаги ще искам да правя филми за Спайдърмен. Дължа живота и кариерата си на Човека-паяк. Така че простият отговор е "да". Винаги ще искам да правя още“, каза той.

Tom Holland talks #SpiderMan4 🕷️



“I’ll always want to do Spider-Man films. I owe my life and career to Spider-Man”



“We have the best in the business working toward whatever the story might be. But until we’ve cracked it, we have a legacy to protect”



“This is the first time in… pic.twitter.com/RvX1KfYJ1W