Най-големият сайт за порно в света - Pornhub е с нов собственик, вижте какви промени се очакват в съдържанието му

Компанията майка на най-големия сайт за порно в света – Pornhub току-що беше придобита от фонда за дялово инвестиране Ethical Capital Partners, който обещава да изчисти видеоклиповете със сексуална експлоатация, пише forbesbulgaria.com.

Новите собственици на Pornhub, най-популярният сайт за порно в света, биха искали да разтворят кимоното и да позволят на обществеността да се запознае с компанията с дълга и тъмна история.

В средата на месец март канадска компания за частни капиталови инвестиции на име Ethical Capital Partners (ECP) обяви, че е придобила компанията майка на Pornhub – MindGeek. Соломон Фридман, адвокат по наказателноправни въпроси и партньор-основател на базираната в Отава ECP, казва, че MindGeek, чието седалище е в Люксембург, а дейността ѝ се осъществява в Монреал, ще постави началото на нова ера на прозрачност.

“Екипът ни е публичен, прозрачен, лесен за намиране и достъпен”, казва Фридман. “Време е за нов подход, не само в MindGeek, но и в тази индустрия. Трябва да се създаде среда, в която тази стигма и срамът да изчезнат.”

MindGeek преживя няколко трудни години, след като се натрупаха обвинения, че печели от видеоклипове с изнасилвания и насилие над деца. Компанията води редица съдебни битки, включително колективен граждански иск в САЩ, свързан с видеоклипове със сексуално съдържание на тийнейджъри и деца, качени на някои от нейните уебсайтове. (В допълнение към PornHub, който има повече от 130 милиона посетители дневно, MindGeek притежава също YouPorn и RedTube). Компанията отрича да е извършила каквото и да било нарушение, но Visa и Mastercard премахнаха Pornhub и рекламната платформа на MindGeek, TrafficJunky, от своите платежни мрежи. MindGeek заяви, че абонаментните ѝ уебсайтове отново имат достъп до платежния портал на Mastercard, но не и до рекламната ѝ структура.

Фридман признава, че пред MindGeek има предизвикателства, но тя ще ангажира обществеността, заинтересованите страни в компанията и различни организации и ще удвои технологията на компанията, за да помогне за проверката на възрастта, самоличността и съгласието на хората, които се появяват във видеоклиповете, качени на нейния уебсайт.

“Искаме тази платформа да бъде не само най-безопасната и спазваща законите от страна на възрастта, но и, разбира се, да бъде водеща за интернет като цяло”, казва Фридман. “Наистина няма друг сайт за възрастни, в който хората да са по-спокойни, че материалите, на които се радват, са законни, по взаимно съгласие и са отговорно създадени от създатели на съдържание, които са защитени с набор от инструменти, както онлайн, така и офлайн.”

Фридман добавя, че MindGeek иска да се ангажира и да си сътрудничи, за да помогне за решаването на проблемите, “с които се сблъсква не само индустрията за възрастни, но и интернет като цяло”.

ECP е основана от Фридман и други партньори, сред които Фади Мансур, друг адвокат по наказателни дела, Дерек Огдън, бивш офицер от Кралската канадска конна полиция и е работил в индустрията с канабис, и Сара Бейн, която специализира в областта на комуникациите и обществените дела.

Според разследване на Financial Times на MindGeek, проведено през 2022 г., частната компания, подкрепена от избягващия пресата и потаен бивш мажоритарен собственик Бернд Бергмайер, е генерирала приходи от 460 млн. долара през 2018 г. Според документи, получени от The Globe and Mail, през 2020 г. компанията е увеличила приходите си до 482 млн. долара.

Въпреки скандалите Фридман вярва, че бъдещето на MindGeek е светло, а ECP твърди, че компанията за забавления за възрастни и технологии може да монетизира някои от услугите си извън порноиндустрията, за да помогне в борбата с проблемите, които тормозят интернет, не само сайтовете за възрастни.

“Виждаме огромна неизползвана стойност в технологията, която те са създали, както по отношение на доверието, така и на безопасността при модерирането, финансовата сигурност и поверителността на данните”, казва Фридман. “Това, което открихме в MindGeek, е наистина водещ в индустрията набор от инструменти. И те имат потенциала да продължат да разработват още. Според нас това оставя много неизползван потенциал за открит диалог, за сътрудничество, за работа в различни индустрии, за да бъдем на масата с основните играчи в интернет индустрията и да проведем истински публичен разговор за сексуално позитивно изразяване онлайн по безопасен, законен и отговорен начин. Това, разбира се, са предизвикателства. Но с големите предизвикателства идват и големите възможности.”

Докато предишните собственици се опитваха да не се показват, ECP иска да направи обратното. Макар че общественото мнение за компанията е рекордно ниско – през 2020 г. Никълъс Кристоф публикува в “New York Times” разтърсваща статия, в която разказва за много истории на тийнейджъри и деца, за които се твърди, че са били обект на трафик и експлоатация в платформата – Фридман смята, че много от проблемите могат да бъдат решени чрез открит диалог. Провокативен нов документален филм на Netflix, “Money Shot: Историята на Pornhub”, беше пуснат по-рано тази седмица и също описва многобройните противоречия в платформата.

“Трябва да се проведат важни дискусии за това как сексуалното изразяване се вписва в нашето общество, както за сексуалното здраве, така и за благосъстоянието”, казва Фридман. “Те не могат да се провеждат при затворени врати и не могат да се провеждат с изолирани гласове. Нашият екип вижда нещата по съвсем различен начин. Гордеем се с работата, която тази компания върши, както по отношение на основните си предложения, така и по отношение на платформата за възрастни, които са съгласни да споделят свободно и да извличат полза от съдържанието и от личното си изразяване.”

Но мнозина не вярват на обещанието на ECP да изведе порното на дневна светлина. Лайла Микелуайт, основател на Traffickinghub – организация, посветена на закриването на Pornhub и търсенето на отговорност от нейните ръководители, не вярва, че нещо ще се промени с новата собственост. След новината за продажбата Микелуайт написа в Twitter: “Ethical Capital Partners, холдинговата компания, създадена, за да закупи Pornhub, е фарс, за прикритие.”