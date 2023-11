Смъртоносна зелена мамба избяга от дома на собственика си

„Изключително отровна” зелена мамба, дълга почти два метра, е избягала от дома на собственика си в южната част на Нидерландия, предаде АФП, като цитира предупреждение, отправено от местните власти. Те призоваха населението в района да бъде изключително предпазливо, пише БТА.

Управата в Тилбург апелира жителите на квартал, намиращ се в близост до гарата, да „проявят повишено внимание и да стоят далеч от змията”. Макар че влечугото не търси конфронтация, то е „много опасно” и „ухапванията му са изключително отровни”, се казва в разпространеното съобщение. „Ако някой бъде ухапан, е важно да получи незабавна медицинска помощ”. На уебсайта на местната власт е публикувана снимка на зелената мамба, смятана за една от най-отровните змии на планетата. Тя достига дължина от 1,80 до 2 метра.

In een huis aan de Goudenregenstraat in #Tilburg is maandagavond een Groene #Mamba ontsnapt. Dit is een zeer giftige slang. De politie roept mensen in de omving op om extra op te letten en niet in de buurt van de slang te komen. Lees meer: https://t.co/lhVq5qB1tl #slang pic.twitter.com/od2a27cbL5