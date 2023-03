Илон Мъск пуска собствена марка бира (СНИМКА)

Компанията на Илон Мъск Tesla пусна собствен бранд бира - GigaBier, която ще се предлага на клиентите в ограничен тираж, съобщава порталът Gadget Tendency.

Brewed for cyborgs, made by humans—Giga Bier now available → https://t.co/5IBX8ymKa4 pic.twitter.com/R3vYgqKrx7