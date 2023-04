Учените поставиха нов рекорд за най-дълбоко заснетата с камера риба (ВИДЕО)

Учените поставиха нов рекорд за най-дълбоко заснетата с камера риба, както и за най-дълбокия улов, правен някога, съобщи "Скай нюз".



Младата риба - вид морски охлюв /лат. Liparidae, бел.ред/ - е заснета да плува на 8 336 м в протока Идзу-Огасавара, южно от Япония.

Предишният рекорд - също от вида Liparidae - беше регистриран на 8 178 м в Марианската падина в Тихия океан през 2017 г.



В Марианската падина се намира най-дълбоката точка във всяко море на Земята с максимална дълбочина около 10 935 м (35 876 фута).



Но учените, водещи изследванията в протока Изу-Огасавара, смятат, че откритието им може да е на - или близо до - максималната дълбочина, на която може да оцелее някоя риба.

