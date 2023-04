Астрономи откриха гигантска планета с две слънца и бушуваща пясъчна буря. Този свят, намиращ се само на 70 светлинни години от Земята, е един от най-странните, които са откривани досега.



Той е с маса 20 Юпитера, температурата му може бързо да разтопи алуминий и има 10 000-годишна орбита не около една, а около две звезди. И планетата е опустошена от постоянна, бушуваща пясъчна буря.

Sand…coarse, rough, gets everywhere. We may have found it on VHS 1256 b, a Tatooine-like world orbiting twin suns. Among other molecules, Webb detected silicate dust grains in its atmosphere. The larger grains may be like very hot, small sand particles: https://t.co/cl0jPDVYST pic.twitter.com/nwgMPpXFH4