Сондата "Паркър" за пръв път видя отблизо какво се случва на Слънцето по време на изригване (ВИДЕО)

Сондата "Паркър" на НАСА за първи път "надникна" в коронална маса по време на нейно изригване от Слънцето, съобщи сайтът Спейс.

Кадрите са много ценни за астронавтите. Инструментът на сондата WISPR улови ясни турбулентни вихри в изхвърлянето на коронална маса. Според физиците това е неустойчивост на Келвин-Хелмхолц.

Явлението се появява в облаците, когато скоростта на вятъра в единия край е различна от тази в другия. Специалистите предполагат, че в случая то възниква, защото плазмата в изхвърлянето на короналната маса се движи обратно на фоновия слънчев вятър. Досега учените не са разполагали с подходящото оборудване на подходящото място, за да го наблюдават при Слънцето, пише БТА.

NASA's Parker Solar Probe peers into a coronal mass ejection for the 1st time https://t.co/1KKqpSmNUO pic.twitter.com/ldnTdOatDp