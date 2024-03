Откриха огромно количество кислород на спътник на Юпитер

Според нова информация, която НАСА получи от сондата „Джуно“, на спътника на Юпитер „Европа“ се образува достатъчно кислород, за да могат да съществуват близо 1 милион души, пише БГНЕС.

Учените за първи път се замислиха за възможността за образуване на кислород на „Европа“ след изследванията на космическия апарат „Галилео“, изстрелян през 1989 г. Сега „Джуно“ потвърди убеждението на изследователите, че океаните на „Европа“ може да се обогатяват с кислород.

Scientists with NASA’s #JunoMission to Jupiter have calculated the rate of oxygen being produced at Europa to be about 26 pounds (12 kg) per second. Europa's atmosphere is very thin, but some of this oxygen could work its way into its subsurface ocean. https://t.co/4hgRag4oVE pic.twitter.com/3apMkSnp1m