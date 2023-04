Disney подготвя игрална версия на "Смелата Ваяна" (ВИДЕО)

"Дисни" подготвя игрална версия на хитовия си анимационен филм "Смелата Ваяна", предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

За новия проект съобщиха главният изпълнителен директор на компанията Боб Айгър и актьорът Дуейн Джонсън на годишната среща с акционерите.

JUST ANNOUNCED: From Dwayne Johnson and Auli’i Cravalho, a live-action reimagining of Disney’s Moana is in the works! pic.twitter.com/4rQXLSJ5Zn