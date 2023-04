Американец счупи рекорда за най-дълъг мустак (СНИМКА)

Мустаците на мъж от Южна Каролина, САЩ, дълги 63,5 см, му донесоха рекорд на Гинес за най-дълъг мустак на жив човек, пише ЮПИ.

Meet the man with the longest moustache in the world 🧔https://t.co/XT2yrljhro