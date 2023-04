Принц Хари ще присъства на коронацията на Чарлз III, но без Меган

Принц Хари ще пристигне в Лондон за коронацията на крал Чарлз Трети, но без съпругата си Меган, съобщиха от Бъкингамския дворец.

Имаше спекулации дали херцогът и херцогинята на Съсекс ще пътуват за коронацията, но сега вече е ясно, че принц Хари ще бъде сам. По-малкият син на краля ще се присъедини към повече от 2 000 гости в Уестминстърското абатство на 6 май, пише БНР.

Prince Harry to attend coronation of King Charles III without Meghan https://t.co/sVn9l0pwFj pic.twitter.com/vPVES1f5Oh