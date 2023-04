Учените от НАСА откриха мистериозен обект, който свети 10 милиона по-ярко от слънцето

Странен „ултрасветлинен източник на рентгенови лъчи“ свети милиони пъти по-ярко от слънцето, нарушавайки физичен закон, наречен границата на Едингтън, установи ново проучване. Този странен обект в космоса нарушава законите на физиката, категорични са учените, цитирани от vesti.bg.

Астрономите наричат ​​тези нарушители на закона ултрасветлинни рентгенови източници (ULX) и те излъчват около 10 милиона пъти повече енергия от слънцето. Това количество енергия нарушава физичен закон, известен като границата на Едингтън, който определя колко ярко може да бъде нещо с даден размер. Ако нещо наруши границата на Едингтън, учените очакват то да се разпадне на парчета. Въпреки това, ULX "редовно надвишават тази граница от 100 до 500 пъти, оставяйки учените озадачени", според изявление на НАСА.

Нови наблюдения, публикувани в The Astrophysical Journal от ядрения спектроскопичен телескоп на НАСА (NuSTAR), който вижда Вселената във високоенергийни рентгенови лъчи, потвърди, че един конкретен ULX, наречен M82 X-2, определено е твърде ярък. Предишни теории предполагаха, че екстремната яркост може да е някаква оптична илюзия, но тези нови наблюдения показват, че това не е така - този ULX напълно се противопоставя на ограничението на Едингтън.

A class of objects called ultraluminous X-ray sources appear to be breaking the rules! Our NuSTAR telescope caught one of these sources stealing material from a neighboring star, helping us understand why it’s brighter than it should be for its mass: https://t.co/d3DYIT7eK4 pic.twitter.com/Umetf7no1A