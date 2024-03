Експерти: Слънчевият максимум може вече да е започнал

Макар и да не се очакваше слънчевият максимум да започне преди следващата година, звездата ни вече може да е в най-активната фаза на 11-годишния си цикъл. Това обаче ще разберем със сигурност, едва след като Слънцето започне да се успокоява, съобщи Лайв сайънс.

По време на максимума броят на тъмните петна по повърхността на Слънцето се увеличава значително. В резултат на това те предизвикват по-чести и по-мощни слънчеви бури, като някои от тях могат да достигнат Земята, причинявайки радиозатъмнения и красиви полярни сияния.

Тази увеличена активност се дължи на постепенното преплитане на линиите на магнитното поле на Слънцето. Но в определен момент през слънчевия максимум тези магнитни линии се прекъсват, което води до пълна размяна на магнитните полюси на звездата. След това Слънцето започва да се успокоява и в крайна сметка достига минимума, когато слънчевите петна и бури изчезват почти напълно преди началото на следващия цикъл.

През 2019 г. Центърът за прогнозиране на космическото време (SWPC), който се ръководи от американското Национално управление по изследване на океаните и атмосферата (NOAA), публикува прогнозата за настоящия слънчев цикъл (Слънчев цикъл 25), който започна през същата година. Прогнозата, изготвена от група учени от NOAA, НАСА и Международната служба за космическа среда, предвиждаше, че предстоящият слънчев максимум ще бъде сравним по сила с относително слабия от предишния цикъл (Слънчев цикъл 24) и вероятно няма да настъпи преди 2025 г.

Скоро обаче други учени забелязаха, че поведението на Слънцето се разминава с тази прогноза. Слънчевите петна се появяваха много по-често от очакваното и предизвикваха мощни слънчеви бури много по-често от предвиденото. През юни миналата година няколко изследователи обявиха, че слънчевият максимум вероятно ще започне по-рано и ще бъде по-активен, отколкото предполагаха първоначалните прогнози, като може да настъпи в началото на 2024 г.

