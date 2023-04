Мъртви птици ще бъдат превръщани в дронове (ВИДЕО)

Учени от Ню Мексико, САЩ, дават нов живот на мъртви птици с нетрадиционен подход към изследването на дивата природа, съобщи Асошиейтед прес, цитира БТА.

Екип от Института по минно дело и технологии в Ню Мексико в Сокоро превръща препарирани птици в дронове с цел изучаване на полета.

Д-р Мостафа Хасаналян, професор по машинно инженерство, който ръководи проекта, установи, че изкуствените, механични птици не дават резултатите, към които се стреми в разработките си. "Достигнахме до идеята, че можем да използваме Е мъртва птица и да я превърнем в дрон", каза той.

Препарираните птичи дронове, които в момента се подлагат на изпитания в специално построена клетка в университета, могат да се използват за по-добро конструиране и модели на летене на ята. Това от своя страна може да се приложи в авиационната индустрия, каза Хасаналян.

"Ако научим как тези птици управляват... енергията между си, можем да го приложим в бъдеще в авиационната индустрия с цел пестене на енергия и гориво", каза той.

Докторантът от университета Брендън Херкенхоф фокусира изследванията си върху оцветяването и ефективността на полета. "Направихме експерименти и установихме, че са нашите самолети с фиксирани крила прилагането на определен цвят може да повлияе на ефективността. Убедени сме, че същото е валидно и при птиците", каза той.

Прототипът на птица-дрон лети максимум за двадесет минути, така че следващият етап от изследването на специалистите е как да удължат полета и да направят тестове в природата, сред живи птици, каза Хасаналян.

