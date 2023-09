Учени откриха динозавър на 150 млн. години в китайската провинция Фуцзян (СНИМКА)

Китайски учени откриха в провинция Фуцзян вкаменелост на динозавър от юрския период – създание, което може да разшири познанието ни за важен еволюционен етап от произхода на птиците, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Преди около 148 до 150 милиона години този необикновен динозавър, наречен от учените Фуцзиенвенатор продиджиъсъс, с размерите на фазан и подобен на птица с удължени крака и горни крайници със структурата на крила, е обитавал югоизточен Китай.

#Fossil of a new bird-like #dinosaur living 148-150 mln yrs ago was found in Zhenghe Fauna, SE China's Fujian, bridging a gap in the fossil record of birds' origin. Named Fujianvenator prodigiosus, the dino as tiny as a pheasant is distinct from other avialans for long lower legs pic.twitter.com/Kl2qGWucaa