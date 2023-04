Жена оцеля 30 часа в пещера със счупен череп

Жена с опасна травма беше спасена, след като прекара 30 часа в пещера край село Доленя Вас в Южна Словения. В спасителната акция са участвали над 150 души.



Пострадалата жена е опитен спелеолог, но е изпаднала в безсъзнание, след като голям камък е паднал върху главата ѝ и е счупил черепа ѝ, предаде словенската национална телевизия РТВ, цитирана от bTV.



Когато спасителите са достигнали до нея, тя все още е имала нормален пулс и кръвно налягане. В момента вече е настанена в болница в Любляна, но все още има опасност за живота ѝ.

