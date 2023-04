Джей-Хоуп от кей-поп групата BTS постъпва в армията

Джей-Хоуп, член на номинираната за "Грами" кей поп момчешка група Би Ти Ес , ще започне днес задължителната си военна служба в Южна Корея, съобщиха местни медии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е вторият член на групата, който ще направи това.

"Ще се върна по-късно", казва певецът, чието истинско име е Чонг Хо-сок, заяви вчера в публикация в платформата за фенове Weverse, заедно със снимка на обръснатата си глава. В повече от 10 000 коментара фенове му пожелаха безопасното му завръщане, след като завърши военни задължения.

j-hope on Weverse



I love you ARMY 🫡💜 I’ll go and come back well! pic.twitter.com/ZUeMfTOmVO