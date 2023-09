Тайната на дълголетието на легендата Майкъл Кейн

90-годишният актьор Майкъл Кейн играе главната роля в новата драма „The Great Escaper“ за ветеран от Втората световна война, който бяга от старчески дом, за да присъства на честването на Деня D във Франция. Това е истинската история на британеца Бърнард Джордан, който тайно напуска старческия си дом в Англия, за да отдаде почит на своите другари, загинали в Нормандия.



Кейн, който в момента промотира това, което според него е "може би последния му филм", разкри тайните на дълголетието си пред репортери.

Michael Caine has hinted at retiring following his latest film The Great Escaper. pic.twitter.com/IZNJ74qCPI

„Това са по-младите жени, отказването от бързите храни и носенето на маратонки“, каза актьорът и добави, че хората трябва да избягват и физически наранявания, съобщава „Индипендънт“.



Кейн е женен за бившия модел Шакира Кейн от 1973 г., която е с 14 години по-млада от съпруга си. Освен това актьорът разкри, че самият той е бил военен и е служил в Изерлон, Западна Германияслед Втората световна война, както и че е участвал в Корейската война.





Michael Caine says every male should serve in the military: ‘It truly makes a man of you’ https://t.co/SstXHXkM3r