Израелска моделка от OnlyFans се присъедини към армията, за да се бие срещу Хамас (СНИМКИ)

Израелската моделка на OnlyFans Наталия Фадеев разплака почитателите си. Тези дни русокосата красавица обяви, че е сменила прашките с военна униформа и се е записала в израелската армия, обещавайки да "изтрие" "Хамас" от планетата, съобщава Toronto Sun.

В миналото Фадеев често качваше свои разголени снимки, на които е с оръжие в ръце.

След атаката на "Хамас" срещу Израел моделката публикува нов фотос, на който позира в униформа на израелската армия. И уведоми последователите си, че заради военната служба за известно време ще изчезне от мрежата, , пише jenata.blitz.bg.

"Няма да съм много активна в социалните мрежи. Постъпих във военното си поделение, за да изпълня дълга си като резервист. Не знам докога. Молете се за нас", написа Фадеева.

they think getting me banned on Instagram will make me silent?

won’t give them the pleasure!

I’m here to fight both in reality and on social media ⚔️ #StandsWithIsrael pic.twitter.com/ZN972nio6e