Защо работата на плъховете посланици е толкова важна? (ВИДЕО)

Да бъдеш посланик на плъховете не е лесна работа, както и никога не е лесно да спечелиш публиката. В края на краищата имаш тази лишена от косми опашка. Руна - обитателка на зоопарка в Сан Диего, обаче прави всичко възможно, за да се противопостави на лошия имидж, който пресата е изградила на себеподобните ѝ, предаде Асошиейтед прес.

Руна е един от малкото т.нар наречени посланици, показващи достойнствата на плъховете в три зоологически градини в САЩ. Гризачите са предоставени от базирана в Танзания организация, която обучава африкански гигантски торбести плъхове да се борят с трафика на диви животни, да откриват болести и да изпълняват други полезни задачи, пише още БТА.

Поне два пъти по-големи от обикновените кафяви плъхове, които се срещат в градовете, африканските гигантски торбести плъхове като Руна са най-известни с това, че търсят противопехотни мини и други експлозиви на стари бойни полета в Ангола, Мозамбик и Камбоджа, заради които са си спечелили прозвището "плъхове-герои".

