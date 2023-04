Кейт Мидълтън стана TikTok сензация със свое движение (ВИДЕО)

Принцеса Кейт Мидълтън стана сензация в TikTok. Слава ѝ донесе 11-секундно видео, което запечата ловко движение.

На кадрите се вижда как Мидълтън се приближава дискретно до кралица Маргрете. Двете, заедно с престолонаследничката принцеса Мери от Дания, позираха за снимка в двореца. Вижда се, че кралицата протяга ръка, за да намекне на Мидълтън да се приближи за снимка.

Видеото се появи в TikTok с надпис „Кралските фенове полудяват по „преместването по принцески“, което Кейт използва, за да се доближи дискретно до хората на снимки!“.

Следващата сцена във видеото показва червен кръг около краката на Мидълтън, за да могат феновете да се съсредоточат върху нейните забавни танцови движения. Вижда се как Мидълтън едва доловимо приплъзва краката си, а във фонов режим звучи весела музика.

Видеото събра близо два милиона гледания и кралските фенове бяха доста впечатлени от играта на Мидълтън.

„Преместване по принцески! Харесвам това“, написа един потребител на TikTok. "Дискретна и елегантна обичам те, Кейт", добави друг фен.

Някои отбелязаха, че играта на Мидълтън е безупречна. „И то на токчета!“, отбелязва в коментарите един потребител. „Със сигурност щях да се препъна в килима и да го помета.“

Принцесата на Уелс отдавна е образец за кралски етикет, било то чрез безупречния си избор на дрехи, уравновесените си публични изяви и дори начина, по които възпитава децата си заедно с принц Уилям.

Duchess of Cornwall dubbed 'pure class' for subtle 'Princess shuffle' into perfect position for photos pic.twitter.com/DX0U8RzJuV