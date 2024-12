Защо принц Уилям и Кейт Мидълтън не присъстваха на предколедния обяд на кралското семейство

Принцът и принцесата на Уелс не присъстваха на традиционния предколеден обяд на британското кралско семейство в Бъкингамския дворец в четвъртък, съобщава Пи Ей медиа/ДПА.

Източник от кралското семейство информира, че Уилям и Кейт вече са в Норфолк, както е било планирано, и с нетърпение очакват да прекарат коледните празници с останалите членове на кралското семейство в имението Сандрингам.

Предколедният обяд в Бъкингамския дворец е частно събитие за висшите кралски особи и техните семейства, които няма да присъстват на коледните тържества в имението на крал Чарлз Трети в Норфолк, Англия.

Prince William and Kate Middleton pull out of King Charles’ pre-Christmas lunch https://t.co/7ILLj5d8dl pic.twitter.com/2tdyDD5zRV