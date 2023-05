Учени откриха рядък метал в атмосферата на екзопланета

Редкият метал тербий е открит за първи път в атмосферата на екзопланета, съобщи електронното издание "Юрикалърт".

Учени от университета на Лунд, Швеция, са разработили и нов метод за анализ на екзопланети, който дава възможност за по-подробното им изучаване.

KELT-9 b е най-горещата екзопланета в галактиката, която обикаля около далечната си звезда на около 670 светлинни години от Земята. Небесното тяло, чиято средна температура е 4000 градуса Целзий, вълнува световните астрономи още от откриването си през 2016 г.

