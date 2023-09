Алтернатива? НАСА откри огромна екзопланета с потенциални условия за живот (СНИМКИ)

Учени от американската космическа агенция НАСА откриха екзопланета с потенциал за атмосфера, богата на водород, както и водна повърхност, която прилича на океан, съобщи ДПА.

Екзопланетата „K2-18 b“ е 8,6 пъти по-масивна от Земята. Тя беше изследвана с помощта на космическия телескоп „Джеймс Уеб“, пише БТА.

Наличието на молекули, съдържащи въглерод, метан и въглероден диоксид, е „интригуващо“ откритие, тъй като някои астрономи вярват, че тези светове са „обещаващи среди за търсене на доказателства за живот“, казаха от НАСА.

