НАСА изстреля научен балон с размерите на стадион в космоса (СНИМКИ)

Американската космическа агенция НАСА успешно изстреля научен балон под голямо налягане от Нова Зеландия в събота, съобщи ДПА. Мисията е част от целите на 15-годишна програма, допълва БТА.

Балонът със "супер налягане" е с размерите на футболен стадион. Той излетя от летище Уанака на Южния остров. Целта на мисията са минимум 100 дни полет в горния слой на земната атмосфера, се казва в изявление на НАСА.

For the first time, two @NASA super pressure balloons are in flight at the same time!



The two balloons launched from New Zealand with a primary goal of testing & qualifying the super pressure balloon tech for flight, while also flying science missions. https://t.co/JFOOGP9aN5 pic.twitter.com/9W6yQkM5Tq