Първата китайско-американска кинозвезда получи своя кукла Барби (СНИМКИ)

Една от най-големите компании за играчки Mattel увековечи с кукла Барби първата китайско-американска кинозвезда. Куклата на Анна Мей Уонг е част от колекцията „Вдъхновяващи жени”. „Така отдаваме почит на жени от историята и съвремието, които са модели за подражание и вдъхновяват бъдещите поколения деца”, посочват от компанията производител, цитирани от NOVA.

Анна Мей Уонг, първата китайско-американска филмова звезда, е родена като Уонг Лиу Цонг на 3 януари 1905 г. в Лос Анджелис, Калифорния, в семейството на перача Уонг Сам Синг и съпругата му Ли Гон Той.

Американка от трето поколение, тя успява да изгради значителна актьорска кариера в едно дълбоко расистко време, когато табуто върху смесеното потекло диктува, че на белите актриси са давани ролите на "ориенталски" жени, актриси от друг произход не биват наемани да работят в киното. Този период от филмовата индустрия е наситен с обидни костюми и грим под т. нар. жълто или черно лице, както в случая с Пол Мъни в ролята на китайския селянин Ванг Лунг в "Добрата земя" (1937). За него Уонг е отхвърлена, тъй като не отговаря на представата за идеалния външен вид на азиатската жена.

Дискриминацията, с която се сблъсква в кино индустрията в САЩ, я кара да замине за Европа, за да работи в английски и немски филми.

Уонг участва във филми от ранната звукова ера и се снима в "Дъщерята на дракона" (1931), с Марлене Дитрих в "Шанхайски експрес" (1932) на Йозеф фон Щернберг, "Глава на Ява" (1934) и "Дъщерята на Шанхай" (1937). Сред най-известните ѝ филми са "The Toll of the Sea" - един от първите цветни филми, и "Крадецът от Багдад".