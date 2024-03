По повод 8-ми март: Пускат на пазара кукли Барби, представящи силните жени

По повод Осми март и 65-годишнината от появата на първата Барби "Мател" пуска на пазара кукли, представящи силните жени, съобщи "Ти Ем Зи", предаде БТА.

Сред осмомартенските кукли има Барби Виола Дейвис и Барби Шаная Туейн. "Представяме на момичетата забележителните истории на жени, доказали, че могат да бъдат каквито пожелаят", обяви компанията производител "Мател".

Barbie's turning 65, and Mattel's rolling out the red carpet for her royal bash! Just ahead of International Women’s Day, they're unveiling a fab new doll collection celebrating global role models and storytellers who uplift girls and spread positivity. https://t.co/UliTTOUO1x — Scripps News (@scrippsnews) March 7, 2024

Шаная Туейн сподели снимка в социалните мрежи, на която позира с Барби Шаная Туейн. Куклата е облечена в костюм, реплика на дрехите, които певицата носи в клипа на песента Man! I Feel Like A Woman!.

Кайли Миноуг също стана вдъхновение за модел на кукла Барби и позира с играчката, която носи червената рокля от клипа Padam Padam.

What do we need to do so we can actually buy this Padam Kylie Barbie?? ❤️@Barbie @Mattel #KylieMinogue pic.twitter.com/EcJaUnhjSl — Helena_pollaert (@HPollaert) March 6, 2024

Легендата Хелън Мирън също е обезсмъртена със своя Барби.

Сред другите кукли от осмомартенската колекция са мексиканската режисьорка Лила Авилес, бразилската писателка Майра Гомес, японската манекенка Никол Фуджита и ирано-германската комедийна актриса Ениса Амани.

it's an ooak barbie of enissa amani pic.twitter.com/jvrq54bF9h — gam• eternal sunshine 3.8 ☀️ (@ixcheldolls) March 7, 2024