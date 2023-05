Риана и A$AP Rocky предизвикаха слухове за тайна сватба

Риана и A$AP Rocky, които в момента очакват второто си дете, предизвикаха слухове за таен брак, след като певицата се появи на Met Gala в булчинска рокля.

A$AP Rocky and Rihanna attend The 2023 Met Gala. pic.twitter.com/KuhVJBT4nV

Изпълнителката на “Love on the Brain” изуми в спиращ дъха бял тоалет на Valentino, включващ украсено с цветя наметало и дълъг шлейф. Тя допълни външния си вид с бижута на Cartier на стойност 25 милиона долара - въпреки че сватбен пръстен със сигурност липсваше на ръката ѝ.

Решението на Риана да носи бяло накара много фенове да повярват, че двойката тайно си е казала „Да“.

„Ще изляза на крака тук и ще кажа, че мисля, че това е намек от Риана и ASAP, че са се оженили“, туитна един фен. „Тя закъснява, пристига последна и е в булчинска рокля.“; „Имам чувството, че Риана е омъжена #MetGala“, пише друг.

Някои обаче спекулираха, че ако все още не са женени, това може да се случи скоро, пише vesti.bg. „Риана сигнализира, че те са на път да се оженят“, каза четвърти човек.

"It's Valentino, baby." Rihanna walks the carpet at the #MetGala. https://t.co/OcPy5ckhQN pic.twitter.com/rVbcERDTTx