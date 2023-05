Студент нагло поруга творба за 120 000 долара, изяде част от нея

Южнокорейски студент по изкуствата, който изяде банан, част от прочута инсталация на италианския художник Маурицио Кателан, заяви, че го е направил, защото е бил "гладен".



Но Хуин Су е заснет как нагло сваля банана, който е залепен с тиксо за стената в Музея на изкуствата "Лиум" в Сеул, отлепя го и го изяжда пред смаяните зрители, след което отново прикрепя банановата кора към стената със същото тиксо и си тръгва с доволна усмивка.

Инцидентът е записан от приятел на Но, студент в Националния университет на Сеул, и продължава повече от минута, пише dariknews.bg.





A hungry uni student has just eaten possibly the world’s most expensive banana that is part of a $120,000 art installation because he “thought it would be interesting”. READ MORE: https://t.co/Ik8hzUUayw pic.twitter.com/lGuE6CiDOy

Когато в музея попитали Но защо е изял банана, той отговорил, че е бил гладен, след като е пропуснал закуската, според „Корея Хералд“. По-късно той казал пред телевизионния канал KBS, че си е помислил, че "повреждането на произведение на модерното изкуство също може да се тълкува като произведение на изкуството" и че идеята да прикрепи отново кората му дошла като "шега".



Той добави: "Помислих си, че ще бъде интересно... не е ли залепен там, за да бъде изяден?"



Бананът, който е част от инсталацията на Кателан "Комикът", се подменя на всеки два-три дни.

Съобщава се, че Кателан, скулптор и пърформанс артист, базиран в Ню Йорк, е бил информиран за инцидента и просто е отговорил: "Няма проблем."

An art student in South Korea has taken the banana off the wall in an installation created by Maurizio Catellan and eaten it, because "he was hungry."

A new banana was placed on the artwork.https://t.co/7yv8SwVy2S pic.twitter.com/o3K5e1qCv4