Китара на Кърт Кобейн, счупена на сцената, се продава на търг

Китара, счупена на сцената от рок идола Кърт Кобейн, вокалист на групата "Нирвана", ще бъде продадена на търг в края на месец май в САЩ, предаде АФП.

Повреденият черен музикален инструмент "Фендер Стратокастър" е сглобен отново, но вече не може да се използва за свирене, казва Коди Фредерик от аукционната къща "Джулиънс окшънс".

Върху китарата са автографите на трима от членовете на "Нирвана" - групата, създала хитове като "Smells Like Teen Spirit" и "Come As You Are".

Аукционната къща смята, че музикалният инструмент ще бъде продаден за 80 000 щатски долара.

Пукнатините, причинени от Кърт Кобейн, когато е счупил китарата, все още се виждат, казва Фредерик пред АФП.

"Когато беше на сцената, когато свиреше, Кърт Кобейн беше машина. Ядосан ли е, това се усещаше. Особено по начина, по който се отнасяше към инструментите си", допълва той.

Тази "повредена" китара показва "суров и бурен период от историята на музиката".

Със своето гръндж звучене "Нирвана" завладя сърцата на младите хора в края на 80-те години на 20-и век, припомня БТА.

Кърт Кобейн се самоуби през април 1994 г. на 27-годишна възраст. Близо 30 години след смъртта му следата, която остави в рок музиката - и в съзнанието на поколения тийнейджъри и млади хора, остава видима.

Търгът, който ще се проведе в Ню Йорк от 19 до 21 май, включва и написан на ръка от Кобейн списък на парчетата, включени в концерт в Сиатъл през април 1991 г. Очаква се той да достигне цена от 6000 щатски долара.

На тази сцената "Нирвана" свири "Smells Like Teen Spirit" няколко месеца преди официалното излизане на сингъла и на албума "Nevermind", от който са продадени над 30 милиона копия.

В предстоящия аукцион са включени също и предмети, свързани с Еди Ван Хален, Елвис Пресли и Фреди Меркюри.