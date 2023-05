След 5 г. пауза Thirty Seconds to Mars се завръщат с нов албум и първо ВИДЕО

Thirty Seconds to Mars се завръщат. Групата, съставена от братята Шанън и Джаред Лето, разкри в понеделник (8 май), че предстоящият им шести студиен албум "It's the End of the World But It's a Beautiful Day" ще излезе през септември тази година чрез Concord Records, предава Billboard.

За да отпразнува завръщането си към музиката, групата представи водещия сингъл от албума - мощно, изпълнено с енергия парче, наречено "Stuck". Придружаващият видеоклип, режисиран от Джаред, е вдъхновен от човешката форма и съчетава висша мода с изкуство за постигане на елегантен, минималистичен резултат.

"Благодарение на невероятно креативната ми майка, на мен и брат ми беше предадена любов към изкуството и фотографията от най-ранна възраст", казва Джаред в изявление за пресата. "Видеото към "Stuck", първата ни нова песен от пет години насам, е любовно писмо към някои от любимите ми фотографи. Артисти, които са оказали много дълбоко влияние върху мен, като Ричард Аведон, Ървинг Пен, Робърт Мейпълторп, Даян Арбъс, Хърб Ритс и др. Хора на изкуството, чиито творби промениха начина, по който виждах нещата, и ми показваха нови възможности на всяка крачка."

"Stuck" е първата нова музика на Thirty Seconds to Mars от пет години насам, а "It's the End of the World" следва албума на групата от 2018 г. "America". По-късно този месец Thirty Seconds to Mars ще излязат на главната сцена на "Големия уикенд" на BBC Radio 1, а през август групата ще се завърне на Lollapalooza за първи път от 2006 г. насам. През октомври ще свирят и на фестивала When We Were Young в Лас Вегас.