"Бракът на Бритни Спиърс със Сам Асгари е пред разпад...", твърдят световните медии. Подробности около документалният филм за Бритни, продукция на "TMZ", разкриват, че изпълнителката е започнала все по-често да се държи грубо с последния си съпруг. Пререканията, които имали, стигнали дори до намеса на охрана. Източници на изданието твърдят, че фитнес треньорът и актьор вече не остава в общия им дом.

Колкото до синовете на Брит 17-годишният Шон и 16-годишният Джейдън Федърлайн - не се е виждала от година с тях. Причина за това е поведението на звездата, което показва в социалните мрежи последно време.

"Към края на лятото [2022 г.] напрежението стана толкова тягостно, че момчетата дори не отговаряха на съобщенията ѝ и тя беше бясна", коментира продуцентът на документалния филм "TMZ разследва: Бритни Спиърс: Цената на свободата". Освен това "Бритни живее в изолация. През по-голямата част от времето тя е сама вкъщи или прекарва нощите си в "безцелно шофиране" из квартала си".

