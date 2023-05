Първо 3D сканиране хвърля нова светлина върху потъването на Титаник (ВИДЕО)

Първо триизмерно сканиране на потъналия кораб "Титаник" в пълен размер може да разкрие повече подробности за фаталното пътуване на океанския лайнер през Атлантическия океан преди повече от век. Изображенията с висока разделителна способност, публикувани от Би Би Си, пресъздават в детайли потъналия плавателен съд, който се намира на дълбочина от близо 4000 метра, и са създадени с помощта на дълбоководно картографиране, съобщава АФП и БГНЕС.

Луксозният пътнически лайнер потъва след сблъсък с айсберг по време на първото си плаване от Саутхемптън, Англия, до Ню Йорк през април 1912 г. и води до трагедия, отнела живота на повече от 1500 души. Откакто е открит за първи път през 1985 г. на около 650 км от бреговете на Канада, той е изследван интензивно, но камерите така и не успяват да го заснемат в неговата цялост.

Реконструкцията е извършена през 2022 г. от компанията за дълбоководно картографиране Magellan Ltd. и Atlantic Productions, които заснемат документален филм за проекта. Подводни роботи, наречени Ромео и Жулиета, управлявани дистанционно от специализиран кораб, прекарват над 200 часа в изследване на потъналия кораб на дъното на Атлантическия океан, като правят над 700 000 изображения за създаването на сканирането.

Two underwater robots, named 'Romeo' and 'Juliet,' gathered data from the Titanic wreck site in 2022 to help create this full-size 3D model of the iconic sunken ship pic.twitter.com/ILkQVoSaDu