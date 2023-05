Том Холанд и Зендая на романтична екскурзия във Венеция (СНИМКА)

Една от най-дискутираните светски двойки в Холивуд – тази на Том Холанд и Зендая, събра погледите по време на романтичната им екскурзия до един от най-красивите градове в Европа.

Двойката, която се запознава на снимките на "Спайдърмен" и оттогава е почти неразделна, беше уловена от папараци на почивката им във Венеция.

На кадрите се вижда как двамата се забавляват на лодка по един от каналите на италианския град.

Zendaya and Tom Holland enjoy a romantic getaway together in Venice, Italy.



