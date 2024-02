Много секси робот: Зендая събра погледите на премиерата на "Дюн 2" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Зендая за пореден път се доказа на червения килим, като се появи на премиерата на "Дюн 2" в Лондон в костюм, наподобяващ робот.

27-годишната звезда заблестя на площад "Лестър", облечена във футуристичен костюм, дело на модната къща Mugler. Аутфитът е от колекцията есен-зима 1995 г. Зендая представи своята визия, която бе допълнена от хроматични ръкави, покриващи тялото в частта на врата и ръцете. Към нея актрисата допълни и блестящо диамантено колие.

#Zendaya did not come to play at the #Dune: Part 2 premiere. 🤩 pic.twitter.com/3pqXeobodE