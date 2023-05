Куентин Тарантино дал 10 000$ на жена, за да ближе краката ѝ, докато посинеят

Режисьорът Куентин Тарантино е платил над 10 000 долара на жена, за да ближе ходилата ѝ докато "заприличат на сини сливи", пише "Daily Mirror".

От дълги години в Холивуд, а и не само, се говори, че 60-годишният режисьор на "Криминале" има ясно изразен във филмите му фетиш към дамските крака, тъй като някои от най-известните му ленти има близки кадри на женски стъпала. В "От здрач до зори" той посвещава цяла сцена на това да целува краката на Салма Хайек и да пие алкохол от тях.

Неотдавна служител в клуб, който бил на по-висша длъжност, твърди, че е бил свидетел как жена, получила зашеметяваща петцифрена сума, за да позволи на носителя на "Оскар" да ближе краката ѝ, пише life.dir.bg.

Бившият служител с прякор Lowlife (AKA Page Rad), който в момента работи в "Crazy Girls" в Холивуд, твърди, че режисьорът, който има две деца от съпругата си Даниела Пик, е поискал VIP стая, но не посочва точно мястото на действието.

В подкаста "Get in the Car", Lowlife разказва, че Куентин поискал танцьорката с "най-големи гърди" и "най-сочни задни части" да се присъедини към него в стаята, като Lowlife не разкрива кога и къде се е случило. След това служителят признава, че е гледал Куентин и танцьорката на монитор за видеонаблюдение.

"Той седна, тя се накани да съблече горнището си, но той стана и я хвърли на дивана и започна да събува обувките ѝ една по една. И след това ближеше долната част на краката ѝ, смучеше пръстите ѝ".

Според Lowlife, това е продължило около 30 минути. Твърди също, че след това краката на жената изглеждали като "сини сливи."