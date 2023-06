Разпадна се най-големият айсберг на света (СНИМКИ)

Най-големият айсберг в света вече не съществува. Огромното парче лед с размери около два пъти по-голямо от Лос Анджелис, се е разпаднало на множество малки айсберги с размерите на средно голям град, показват нови сателитни снимки от НАСА, пише vesti.bg.

Айсбергът, известен като А-76А, е най-голямото останало парче от плоча с размерите на Роуд Айлънд, която се откъсна от антарктическия леден шелф Роне през май 2021 г.

През октомври 2022 г. сателитни снимки разкриха, че А-76А, който по това време е с дължина около 84 мили (135 км) и ширина 16 мили (26 км), се е придвижил във воден участък, известен като Прохода на Дрейк, където айсбергите често са отнесени от Антарктида от мощни океански течения.

На 24 май спътникът на НАСА "Тера" засне разпадналия се на шест значителни парчета А-76А, отдалечаващи се едно от друго в близост до остров Южна Джорджия в Скотско море, което предполага, че големият къс лед се е раздробил няколко дни преди заснемането на изображението, според Обсерваторията на Земята на НАСА. Фрагментите на айсберга са се намирали на около 1500 мили (2415 км) от мястото, където А-76 се е откъснал от Антарктида през 2021 г.

