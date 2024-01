Най-големият айсберг в света плава из водите на Южния океан (ВИДЕО)

Въпреки непрогледната гъста мъгла над водите на Антарктика, Иън Страхан, ръководител на експедиция, знае, че корабът му приближава леден гигант - най-големият айсберг в света плава някъде пред него, предават БТА и АФП.

"След това облаците се разкъсаха и видяхме тази бяла линия, почти абстрактна, която се простираше по линията на хоризонта", каза за АФП Иън Страхан, който вижда айсберг за първи път. Докато корабът се придвижва напред, започват да се виждат огромни зейнали пукнатини и величествени сини арки, издълбани в ледената стена. Някои арки са рухнали под ударите на четириметрови вълни, описа гледката Страхан.

Айсбергът с формата на зъб, наречен A23a, е с площ близо 4000 квадратни километра или 40 пъти площта на Париж. Масата му се оценява на почти хиляда милиарда тона, а плътността му на места достига 400 метра. Плаващ на север в Южния океан, в момента айсбергът е между остров Елефант и Южните Оркнейски острови.

A nature photographer captured the world's largest iceberg floating in the Antarctic Ocean. The A23a iceberg that broke off West Antarctica's Filchner-Ronne Ice Shelf in 1986 is about three times the size of New York City. pic.twitter.com/glihNv1vz0

Частната експедиция на Иън Страхан, чийто мениджър е компания EYOS expeditions, не е първата, която става свидетел на този внушителен леден спектакъл. През декември миналата година британският полярен изследователски кораб "Сър Дейвид Атънбъро" е на научна мисия в Антарктика, когато айсбергът блокира пътя му. Ръководителят на експедицията Андрю Майерс си припомня този "вълшебен момент", в който приближават айсберга, слънцето изгрява, а наоколо плуват косатки.

"Отне ни шест часа, за да го заобиколим, при пълна мощност", каза изследователят от Британския антарктически институт.

🇦🇶 Amazing pictures of the biggest iceberg in the world, #A23a.



It's melting, which takes about as much heat as it would take to melt 750,000 km² of sea ice.



About a trillion (1,000,000,000,000) tonnes of ice. 🤯



"It's mind-bogglingly big. I actually don't think we can fathom… https://t.co/iFnQvZljAW pic.twitter.com/v3gUGgrP43