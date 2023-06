Какъв бакшиш да даваме в различните страни по света и как?

Даването на бакшиши може да бъде ясно в България, но по света може да бъде много объркващо. Много туристи се изненадват от начините как да се отблагодарят, когато са доволни от дадена услуга и излиза, че далеч не навсякъде този начин е общоприет. Ето какво са разбрали от CNN в своето проучване, предава vesti.bg.

Дори опитни туристи могат да се окажат объркани, когато става дума за бакшиши. Не всеки има еднакъв опит или съвети за едно и също място. Митниците винаги са се различавали значително при пресичане на граници. Като се прибави и пандемията, която нарушава стандартните практики на някои места, не е чудно, че хората са по-объркани от всякога.

CNN Travel се обърна към експерти по етикет, за да разбере какво се очаква в популярните дестинации сега и да помогне на пътуващите да намерят начини да направят бакшишите по-прости и по-малко стресиращи.

Даване на бакшиши в Азия и Австралия

Том Марчант, собственик и съосновател на компанията за луксозни пътувания Black Tomato, казва в интервю по имейл за CNN Travel, че "всяка страна и култура има свой собствен подход към бакшишите и въпреки че разликите може да са едва доловими, това може да е деликатен въпрос".

В Азия първо трябва да прецените дали изобщо трябва да давате бакшиши.

"В страни като Япония и Южна Корея даването на бакшиши е неприемливо и трябва да се въздържаме да оставяме допълнителни бакшиши навсякъде, където отидем", казва в имейл експертът по етикет Мариана Паркър от уебсайта Manor of Manners. "Даването на бакшиш не е част от тяхната култура и се възприема като доста грубо."

"Всъщност посетих [Япония] миналата седмица, така че мога да потвърдя", казва Ник Лейтън, водещ на седмичния подкаст за етикет "Were You Raised By Wolves?" и често пътуващ. "Въпреки пандемията, Япония е забележително последователна в това отношение". Уточнението е: В риоканите, традиционни гостилници с много интензивно обслужване, бакшишите са обичайни.

Лейтън казва също, че на остров Тайван няма да намерите място където е прието да давате бакшиши.

В същото време "в Китай липсата на култура на даване на бакшиши е ясна още от самото начало и чекът често се представя на посетителите в началото на храненето, преди още да са донесени ястията", казва Марчант.

Отивате в Тайланд? Даването на бакшиши "не е вкоренена част от тайландската култура и местните жители рядко дават бакшиши, въпреки че това става все по-често срещано явление", казва Марчант.

По същия начин бакшишите не са обичайни и в Австралия, казва той. В Нова Зеландия то е "напълно неприемливо", въпреки че 10% бакшиш за отлично обслужване е станало обичай в ресторантите.

Все пак не приемайте, че всички страни от Азиатско-тихоокеанския регион са зони, в които не се дават бакшиши, казва Паркър. Даването на бакшиши е обичайно в Индия, например.

Но колко и кога да се дават бакшиши?

За всяко място прочетете няколко утвърдени източника преди пътуването си, съветва Лейтън, и потърсете широк консенсус, тъй като невинаги ще получите точно един и същ съвет.

Например за Индия можете да научите повече от пътеводители като Fodor's и туристически агенции като Audley. Има и тази удобна карта от Visual Capitalist, която е събрала глобални съвети за бакшиши от Tripadvisor.

Марчант казва да поговорите с местните жители за бакшишите веднага след пристигането си и "не се страхувайте да питате персонала на хотела, сервитьорите или доставчиците на туристически услуги".

Писателката на свободна практика Лиза Уайът Роу от Остин, Тексас, също предлага социалните медии като източник на информация. "Проучването на пътувания е моето щастливо място и съм благодарна за групите във Facebook, посветени на конкретни дестинации. Открих, че въпросът "Давам ли бакшиши?" се задава почти ежедневно в тези групи."

Даване на бакшиши в Европа

Уебсайтът Scottish Tours казва: "Ако сте доволни от обслужването, обичайно се дават 10-15% бакшиш, особено в ресторант или кафене със сервиране на маса. Не е необходимо да давате бакшиш, ако заведението е добавило такса за обслужване към сметката."

Роу - която е отпразнувала 60-ия си рожден ден, като е обиколила девет държави в Северна Европа през есента и зимата на 2022 г. - предупреждава да не се осланяте прекалено много на това, което сте знаели.

"Мисля, че "хаос" е най-добрата дума за състоянието на политиката за бакшиши в Европа в момента. Старите правила са в миналото, а никой не е сигурен какви са новите правила. Мисля, че това се дължи на няколко фактора: постоянното пълзене на американската култура по света, все повече американци, пътуващи в чужбина, пандемията и технологиите, които правят парите в брой почти излишни", казва тя.

Като се има предвид това, ето няколко актуални съвета за няколко европейски дестинации, където таксите за обслужване и бакшишите вече могат да бъдат добавени към сметката:

"Даването на бакшиши не е обичайно в Испания и рядко се практикува от местните жители", казва Марчанд. Той препоръчва бакшиш от 2,00 до 3,00 евро в обикновените ресторанти и барове и от 5 до 10 % от общата сметка в по-луксозните заведения.

Полупенсионираният учител Джон Робинсън от Грийнсбъро, Северна Каролина, наскоро отиде в Сицилия с още 11 приятели - свободно организирана група, която от десетилетия посещава различни места в Европа. През първата седмица те организираха частни екскурзии из целия южен италиански остров, а след това се настаниха в хотел в Чефалу за релаксираща втора седмица.

Робинсън каза, че културата на даване на бакшиши е по-слабо разпространена в Сицилия, отколкото в САЩ, и дори по-спокойна, отколкото в Рим. "Това не се очаква, не се търси. И ако все пак им дадете бакшиш, те ще са ви много благодарни."

Те също така създадоха отношения с някои бармани и сервитьори и им дадоха малко пари в края на пътуването. Групата също така дава бакшиши на екскурзоводите от първата седмица - от 10 до 25 долара на всеки в зависимост от продължителността на екскурзията.

Като цяло в Италия според пътеводителя Frommer's таксите за обслужване обикновено се добавят към сметките в хотелите и ресторантите. Ако не сте сигурни, потърсете думите servizio incluso в сметката. Искате да наградите доброто обслужване в ресторант? Закръглете сметката, казва Frommer's.

В Обединеното кралство "10-15% бакшиш е обичайно", ако сте доволни от обслужването, казва уебсайтът Scottish Tours. Сега ресторантите много често добавят към сметката 12,5% такса за обслужване по усмотрение, така че винаги първо проверявайте това, преди да посегнете към портфейла си.

Що се отнася до културата на даване на бакшиши в САЩ и Великобритания, Райън Бърдит казва, че за мен тя е "наистина противоположна. В Щатите това се очаква. Докато там като че ли не се очаква толкова много."

В Обединеното кралство е прието да се дават бакшиши или да се плаща такса в заведенията с обслужване на маса, но ако поръчвате на бара и сами носите храната и напитките си до масата, от вас не се очаква да дадете бакшиш. Даването на бакшиш на таксиметровите шофьори не е задължително, но е учтиво и ще бъде високо оценено.

Във Франция бакшишите не са задължителни, но е "приятна изненада, ако оставим бакшиш", казва Паркър. Тя каза също, че Източна Европа като цяло е място, където бакшишите се очакват.

"В скандинавските страни бакшишите не са задължителни; въпреки това бакшишите са обичайни и се ценят високо от екскурзоводите, шофьорите и сервитьорите в ресторантите", каза Марчант.

Даване на бакшиши в Северна Америка

Посетителите на Съединените щати може да изпитат културен шок от бакшишите. "Културата на даване на бакшиши в Америка е почти уникална в някои отношения", казва Лейтън. "Ние определено сме в единия край на спектъра."

Британският вестник "Индипендънт" има интересна гледна точка за бакшишите в САЩ. "Почти всичко, което се движи в сферата на пътуванията в САЩ", може да се използва за бакшиши. Някои от предложените от него минимални суми: 15 % за таксиметровите шофьори; поне 1 долар на чанта за услугите на посрещачите; 18 % за обслужването в ресторантите; 1 долар на питие в бара.

Но бъдете предупредени, че това вземане няма да бъде популярно сред американските работници. В много части на Съединените щати 20% вече са повече или по-малко обичайни, а много американци започнаха да дават повече бакшиши, откакто пандемията така осакати сектора на услугите.

Какво ще кажете за бакшишите за кафе? The Independent предлага да не се поддавате на натиска и да изберете "без бакшиш" на екрана за плащане.

Като цяло Канада и Мексико се намират някъде по средата между Европа и Съединените щати по отношение на културата на даване на бакшиши, като например оставят 15% допълнително за добро обслужване в ресторантите.

Лейтън посочи статия във вестник Toronto Star, която съдържа отлични насоки, включително и любопитната информация, че очакванията за бакшиши са по-високи в провинция Квебек, отколкото в останалата част на страната.

В Мексико "бакшишът не е задължителен, но всички го очакват", каза Паркър. "Освен това, кой не би оставил бакшиш, ако сервитьорът е приятелски настроен, ефективен и сервира най-добрите маргарити!"

В страните от Карибския басейн бакшишите "са широко приети и очаквани", казва Паркър. "От моя лична гледна точка като американец от Европа, който посещава Карибите, оставянето на щедър бакшиш е начин да се помогне на местните общности и на местните семейства. Много от островите са в затруднено положение, някои от тях са преживели природни бедствия."

"Ако пътувате в Африка, обичаите за даване на бакшиши ще се различават в зависимост от опита и дестинацията, така че очаквайте да промените практиката си за даване на бакшиши, независимо дали сте на сафари или сте отседнали в градски обект в голям град", казва Марчант.

"За сафари, особено когато работите и опознавате екскурзоводите толкова отблизо ... е проява както на благородство, така и на признателност да давате бакшиши. ... Ако посещавате сафари лагер от висок клас, където водачите са изключително важна част от преживяването, помислете за 20-50 долара на ден."

"Когато посещавате Централна и Южна Америка, обичайната практика е да оставяте дребни пари в местната валута, което се оценява високо от местните жители, тъй като обмяната на валута не е толкова лесно достъпна и може да струва скъпо на потребителя", казва Марчант. "По-специално в Перу е прието да се дават бакшиши на екскурзоводите и шофьорите в размер на около 10 %."

Чили и Панама, които се намират в Латинска Америка, са още един пример за това как две държави в един и същ обширен регион могат да имат различна култура на даване на бакшиши. В Чили към сметката обикновено се добавя 10% такса за обслужване. В Панама обикновено не се добавя такса за обслужване в ресторанта, а обичайният размер на бакшиша е 10%.

Макар този начин на благодарност да е общоприет, със сигурност много пътешественици биха предпочели да няма изобщо бакшиши, но вече е късно за това.