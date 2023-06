Когато четете и около вас е шумно, се случва нещо странно

Фоновият шум – като разговори, които дочувате в кафенето или шумът от трафика – може да забави скоростта ни на четене, но според проучване сред руски читатели това не повлиява на начина, по който мозъкът ни разбира съдържанието на текста.

Проучването се занимава с ефектите от фоновия шум и визуалните дразнители като правописни грешки или лошото форматиране. Любопитно е, че учените от Националния изследователски университет по икономика в Русия открили, че справянето с разбъркани думи увеличава скоростта на четене, вероятно защото регистрираме процеса като по-дразнещ и искаме да приключим с четенето по-бързо.

