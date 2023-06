Основен елемент на живота е открит на ледената луна на Сатурн

Високи концентрации на фосфор - важен елемент за всички биологични процеси на Земята, е открит в ледени кристали от вътрешния океан на Енцелад, ледената луна на планетата Сатурн, което е потенциален знак, че на нея може да има живот, съобщиха световните осведомителни агенции, предава БТА.

Научното откритие е въз основа на данни, събрани от сондата "Касини" на НАСА, която е първата, изследвала газовия гигант Сатурн в орбита около планетата, в продължение на 13 години от 2004 г. до 2017 г.

Using data collected by our Cassini mission, scientists have discovered phosphorus – an essential chemical element for life – inside ice grains ejected into space from Saturn's ocean moon Enceladus. https://t.co/H8SoyuNZIG pic.twitter.com/9H0ho9xGt1