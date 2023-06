Откриха непознат вид брониран динозавър в Европа (ВИДЕО)

Непознат досега вид динозавър с броня беше открит на британския о-в Уайт за първи път от 142 години, съобщи ДПА.

Той принадлежи към група растителноядни динозаври, известни като анкилозаври. Останките са открити във формацията Уесекс на острова - фосилно находище, датиращо отпреди 145 до 66 милиона години.

Новият вид е кръстен Vectipelta barretti - на името на професор Пол Барет, който работи в Природонаучния музей в Лондон от 20 години.

Това е вторият динозавър, открит на острова, като първият е Polacanthus foxii, чиито фосили са намерени през 1865 г.

Стюарт Понд, изследовател в Отдела за науки за Земята на Природонаучния музей, каза: "Почти 142 години всички останки от анкилозаври от остров Уайт са приписвани на Polacanthus foxii, известен динозавър от острова. Сега всички тези находки трябва да бъдат преразгледани, защото сме описали този нов вид".

V barretti се различава от своя предшественик P foxii по шията и гръбначните кости. Двата вида имат различни тазови структури и бронята на V barretti прилича повече на шипове.

