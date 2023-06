Никол Кидман навърши 56 г.

На днешната дата красивата Никол Кидман става на 56 години. Животът ѝ не е лесен, но тя винаги посреща предизвикателствата с усмивка, пише woman.bg.

Бъдещата звезда се ражда в Хонолулу на Хавайските острови през 1967 г. в семейството на майка медицинска сестра и баща биохимик и клиничен психолог. Родителите ѝ са австралийци, затова малката Никол получава двойно гражданство – австралийско и американско. Кидман е на 4 години, когато тя и семейството ѝ се завръщат на родна земя.

По повод рождения ден на холивудската красавица си припомняме най-интересните факти от нейния живот и част от най-забележителните ѝ роли в киното:

Едва навършила 3 години, Кидман е записана в школа по балет. Още тогава малката танцьорка впечатлява с таланта и грацията си. По-късно учи в Младежкия театър на Сейнт Мартин, Австралийския театър за младежи и в театъра „Филип Стрийт“. На 17-годишна възраст е принудена да работи като масажист, за да помогне на майка си в борбата ѝ срещу рака на гърдата.

Дебютът ѝ на големия екран е в лентата BMX Bandits през 1983 г. Първата ѝ голяма роля е през 1989 г. в трилъра Dead Calm.

Три пъти - през 1996 г., 1999 г. и 2002 г. сп. People включва актрисата в топ 50 на най-красивите личности в света, като през годините Кидман няколко пъти влиза в класации за най-вълнуващите знаменитости.

От 1990 до 2001 г. актрисата е омъжена за актьора Том Круз. От този период двамата имат две осиновени деца. Искрата на любовта между двамата пламва на снимачната площадка на „Дни на грохот“ (1990 г.). Звездната двойка си партнира още и във филмите „Далече, далече“ (1992 г.) и шедьовъра на Стенли Кубрик „Широко затворени очи“ (1999 г.). Круз нарича бившата си съпруга „Дивата австралийка“, а само преди броени дни обяви, че иска отново да се събере с нея на екрана.

Само преди година голямата актриса публично призна за бурния си любовен романс със световната звезда Лени Кравиц в периода 2003-2004 г.

От 2006 г. до днес Никол е щастливо омъжена за кънтри певеца Кийт Ърбан, от когото има две дъщери. Първата от тях - Съндей Роуз, актрисата ражда на 41 години. Две години по-късно на бял свят се появява Фейт Маргарет, благодарение на сурогатна майка.

Носителка е на наградите „Оскар“, „БАФТА“, „Сатурн“, „Сребърна мечка“ и три пъти на статуетката „Златен глобус“.

Освен с огромния си актьорски талант звездата на Кидман блести и с още един – този на певица. Песента ѝ Come What May с Юън Макгрегър достига до 27-о място в британските чартове, а дуетният ѝ сингъл с Роби Уилямс Something Stupid придобива световна слава. Едно от най-впечатляващите ѝ превъплъщения на киносцената е в мюзикъла “Мулен Руж” (2001 г.), в който Кидман си партнира с Юън Макрегър.

През 2002 г. Никол получава "Оскар" за най-добра женска роля за бляскавото си превъплъщение в образа на Вирджиния Улф в драмата "Часовете". Тя е първата австралийка, която е удостоена с престижната награда. Любопитен факт около тази роля е, че за нея актрисата, която по рождение е левичар, е трябвало да се научи да пише с дясната си ръка.

Сред още от най-забележителните ѝ актьорски превъплъщения са тези във филмите „Студената планина“ (2003 г.), „Догвил“ (2003 г.), „Австралия“ (2008 г.), “Принцесата на Монако” (2014 г.) и др.

И на 56 г. тази изумителна дама не спира да ни смайва с харизмата си на богиня, с изяществото на своята женственост, с финеса и мекотата на движенията си, с неустоимата си усмивка и обаяние.