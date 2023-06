Доктор Дре ще получи награда „Икона на хип-хопа“

Американското дружество на композиторите, авторите и издателите съобщи, че д-р Дре ще получи първата награда „Икона на хип-хопа“ на професионалната асоциация, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Тя ще му бъде връчена по случай 50-годишнината на хип-хопа на церемонията за музикалните награди „Ритъм енд соул“ в четвъртък в Лос Анджелис.

