Хавиер Бардем се обясни в любов на Пенелопе Крус на кинофестивала в Сан Себастиан

„На жената, която обичам и с която споделих живота си, искам да благодаря и да изразя дълбоката си благодарност за човешкото същество, което си“.

Това каза Хавиер Бардем на 20 септември, когато прие наградата за цялостно творчество „Доностия“ на испанския фестивал „Сан Себастиан 2024“. Думите на актьора бяха отправени към съпругата му Пенелопе Крус, съобщи Hollywood reporter.

Бардем, който има главни роли в „Дюн“: Част втора, „Няма място за старите“, която му донесе „Оскар“, и „Скайфол“, наред с безброй прочути испански проекти като „Huevos de Oro“ и „Детективът и смъртта“, прие наградата от своите сестра и брат Моника и Карлос Бардем.

Javier Bardem became emotional as he gushed over his wife, Penelope Cruz, while accepting his Donostia Lifetime Achievement Award at the 2024 #SanSebastianFilmFestival.



