Хари Стайлс прекъсна свой концерт, за да отиде бременна фенка до тоалетната (СНИМКА)

По време на пауза двойка хвърли на сцената чаша с надпис "Избери име на нашето бебе", а бившата звезда на One Direction с удоволствие се съгласи. Преди да се заеме с това обаче, Стайлс изпрати бъдещата майка Сиан до тоалетната. Певецът се обърна към публиката с въпроса: "Мисля, че всички сме съгласни, че това е важно, нали?”

Когато жената се върна, Хари разпита младото семейство дали имат идеи за имена на наследника си. Те предложиха Стиви, Харли, Рейф и Кейлъб. Изборът бе направен чрез ръкоплясканията и виковете на публиката. Най-силни бяха аплаузите за името Стиви.

Harry Styles stops huge Cardiff gig so pregnant woman could use the toilethttps://t.co/xz6c3KguIP pic.twitter.com/ix87XjXxnL