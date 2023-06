EXIT отново покорява фестивалното лято

Най-голямото музикално събиране в Югоизточна Европа, което се провежда от 6 до 9 юли 2023 г., се гордее с един от най-мощните състави в своята история, оглавен от най-търсеното световно турне с участието на The Prodigy, рап боговете Wu-Tang Clan, 8-кратният носител на "Грами" Skrillex, топ диджеят Eric Prydz и известният шведски продуцент Alesso. Заедно с тях повече от 40 фестивални сцени и зони в Петроварадинската крепост ще бъдат домакини на имена като Dimitri Vegas & Like Mike, Chase & Status, Claptone, CamelPhat, Hot Since 82 и стотици други! mts Dance Arena тази година ще представи "изцяло женска" концепция с участието на Амели Ленс, Нина Кравиз и Индира Паганото, съобщава bTV.

Основна сцена на Gorki List

Тази година основната сцена на Gorki List на фестивала EXIT приветства лидерите на най-търсеното световно турне The Prodigy и най-великата хип-хоп група на всички времена Wu-Tang Clan, които ще отбележат грандиозния празник на 50 години хип-хоп с тяхното изпълнение. Заедно с този легендарен рап ансамбъл идва ветеранската хардкор хип-хоп група Onyx! Към тях се присъединяват носителите на електронното звучене, рекордьорът на Грами Skrillex, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, LF System, Claptone, дръм енд бейс легендите Chase & Status, световните хитмейкъри Mahmut Orhan и Burak Yeter, както и Charlie Tee, Гардна и лейди Лий. За по-алтернативното звучене отговарят Sofi Tukker, Viagra Boys, Epica и Jenner.

Основната сцена на Gorki List в един момент ще бъде превзета от изцяло женска програма с участието на Senidah, Mimi Mercedez, Sajsi MC и Kejt. Като част от #Blackout30 Showcase ще видим изпълнения на Phat Phillie, Bolesna Braća, Prti Bee Gee, Smoke Mardeljano, Ajs Nigrutin и Bege Fank, докато EXIT Gang Main Stage Takeover ще събере международни, регионални и местни изпълнители на различни поколения, където руското хип-хоп дуо Aigel, Fox & Surreal, Tam, Macha Ravel, Micka Lifa и Thicc Boi ще разменят барове.

mts Dance Arena

mts Dance Arena, храм на електронната музика, ще посрещне великия Eric Prydz тази година, както и „изцяло женска“ концепция, включваща изпълнения в първия ден от най-влиятелните жени на световната техно сцена, включително Нина Кравиз, Амели Ленс и Индира Паганото. Освен тях зад грамофините на тази сцена, превърнала се в уникален световен феномен, ще бъде Keinemusik, който ще заеме магическото закриващо място тази година, заедно с Hot Since 82, CamelPhat, Vintage Culture, Ben Böhmer live, Mind Against, Agents of Time на живо, Gioli & Assia на живо, Human Rias, Gheist на живо, 8Kays и Layla Benitez. Силно регионално представителство идва от Mene, Coeus, Marko Nastić, Tijana T, Kristijan Molnar, Space Motion, IDQ, Lanna, Cosmic G, Goran Starčević и Miju. Фееричният Вилани Маркъс ще открие програмата на mts Dance Arena.

Visa Fusion Stage

През юли 2023 г. сцената Visa Fusion, кръстопът на много музикални жанрове, ще бъде домакин на Dry Cleaning, The Toasters, Pera Defformera, Mortal Kombat, Atheist Rap, Sunshine, Bojanu Vunturišević, Zoe Kida, Nikolu Vranjkovića, Porto Morto, Dzipsiija, Freekind , Spasibo, Pholo and Rudeboy Plays Urban Dance Squad ft. DJ DNA. Те ще споделят сцената с Crni Cerak i Lacku, Hiljson Mandela, z++, Prti Bee Gee, Smoke Mardeljano & Ajs Nigrutin, Kendi, както и с Bad Focus, K not K, Manna и Dina Jashari & Drugari.

NSNS обновен от Heineken Silver Stage

Домът на алтернативната електроника, култовата сцена на NSNS тази година носи изпълнения от поредица от силни имена в глобалните и местни ъндърграунд сцени, като Anetha, Patrick Mason, Partiboi69, Avalon Emerson, Ben Ufo, Shimza, Carlita, Desiree, X -Coast, Koboyo b2b Raven, Krystal Klear, Cici, DJ Brka & Runy, Luton b2b Šćepine Vragolije, Vahicabi, Asarri, Jovana Takač, Katalina b2b Muhi, Rade Badjin и Danilo Kas b2b Sergej Krstić.

Експлозивен етап

Най-яростната сцена на фестивала, Explosive, ще включва Wolfbrigade, Exciter, Cockney Rejects, Daikaiju, Mirror, Armada, Massacre, Bombarder, Ignite, Midnight, Nervochaos, Night Fever, The Bar Stool Preachers, 3 A.M., Affliction, Claymorean, Dead Dog Summer , Dead Joker, Fiskalni račun, Flesh, Hak Attak, Hyperborea, Larska, Polywhy, Punkreas, Sarcasm, Sur Austru, Svlak, Urban Instinkt, Violentor, Vršnjačko nasilje и V Okovih.

Гангстерски битове

Хип-хоп и трап сцената Gang приветства както ветерани от сцената, така и бъдещи таланти. Те включват Fox & Surreal, Bolesna braća, Grše, 30Zona, Bigru & Paja Kratak, Cunami Flo, Bore Balboa, Ognjen, Kene Beri & Spejs Noksi, Macha Ravel, Bekfleš, Faberge & KZA, FTP, RNB Confusion Soundsystem W. DJ Turk & Zembo Latifa, Gerum, AV47, Ružno Pače, tam, 2xŠihta, Yung Bude, TTM, Dino Blunt, Micka Lifa, Podočnjaci, Thicc Boi, Keyri, FAM, Fich, Jymenik x Mlada Beba, Kultura, Sarchy, Bejbi Motorola & Thea, Big Drip, Matej Folz x Young Dadi, Bulch, Purpose, Viking Krew, Zee, Rođeni, 2soma и Zevin.

Душата на фестивала EXIT винаги са били неговите по-малки сцени. Посетителите на фестивала се събират на тези места, за да чуят определени жанрове или да намерят кътче за почивка. Сред тях са основата на реге Wenti Wadada Positive Vibrations Reggae Stage, дръменбейс X-bass Pit и енергичната Gaia Trance Stage. Голям брой регионални изпълнители на електронна музика ще имат възможността да покажат таланта си в Urban Bug, докато радио музиката е запазена за сцените на AS FM и Silent Disco, латино ритмите ще бъдат чути на Latino Stage от IDEA и прогресив афро хаус звукът ще доминира в Together X. House от IQOS Stage. Фестивалните билети са на цена от 138 лв., а еднодневните билети могат да бъдат закупени в сайта на фестивала.